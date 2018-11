Kotimaa

Sipoossa kahden auton nokkakolari – Keravantie suljettu liikenteeltä

11.11. 19:39

Sipoo Keravantiellä Sipoossa sattui sunnuntaina alkuillasta liikenneonnettomuus.

Sipoossa Keravantiellä on sattunut sunnuntai-iltana kahden henkilöauton nokkakolari, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta kerrotaan.



Onnettomuus on sattunut Keravantiellä Kotimäentien ja Afrikantien välillä. Ilmoitus tapahtuneesta tuli 18.02 sunnuntaina keskisuurena tieliikenneonnettomuutena.



Pelastuslaitoksen tilannekeskuksen mukaan liikenne alueella on suljettu, ja poliisi tutkii asiaa.



Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko tilanteessa sattunut henkilövahinkoja.



Asiasta lisää hetken kuluttua.