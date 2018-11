Kotimaa

Niko, 34, elää unelmavuottaan Espanjassa – palkka laski, mutta elämä mullistui kertaheitolla

Lahtelainen Niko Norisalo https://www.is.fi/haku/?query=niko+norisalo on ehtinyt totutella uudenlaiseen elämään viikon ajan Espanjan Fuengirolassa.– Ja hyvin pyyhkii, Norisalo tuumaa.Aurinko paistaa, lämpöä piisaa noin 20 astetta. Pimeää, harmaata, synkkää, märkää ja koleaa Suomea ei tule ikävä. Ei ainakaan sään puolesta.– Täällä on tällä hetkellä päivisin 20 astetta. Ja aurinko paistaa. Sanotaan, että perinteinen suomalainen kesäkeli. Vähän parempaa kuin meillä juhannuksena on.– Paikalliset valittavat, että täällä on vuodenaikaan nähden kylmä. Mutta kun Suomesta tulee, tää tuntuu ihan kivalta kesäkeliltä, 34-vuotias Norisalo selvittää.Ja paikalliset ihmisetkin ovat mukavia.– Ihmiset ovat tosi mukavia. Espanjalaiset ovat todella ystävällistä porukkaa.Norisalo muutti Espanjaan töiden perässä. Telialla asiakaspalvelutehtävissä kymmenisen vuotta työskennellyt Norisalo tekee Fuengirolassa täysin samaa työtä kuin ennenkin.Hän palvelee asiakkaita yrityksen sosiaalisen median kanavissa. Esimerkiksi puhelinliittymiä koskevissa asioissa.– Tämä on ikään kuin olisin etänä täällä Espanjassa töissä, Norisalo sanoo.järjestelyiden syistä Norisalo ei ole Espanjassa Telian alaisuudessa, vaan espanjalaisen Baronan palkkalistoilla. Työkaverit ovat Norisalon tavoin suomalaisia.Vuoden ”vaihtopestin” jälkeen Norisalo palaa takaisin Suomeen Telian konttoriin Lahteen.– Ajattelin, että aika menee niin nopeasti, ja että saan tästä entistä enemmän irti, kun olen vuoden. Ja siitä on ehkä isoin hyöty, kun on vuoden. Ainakin alku tuntuu siltä, että ei vuosi ole huono ajatus, Norisalo toteaa.

Mutta mikäpä Norisalon sai lähtemään Espanjaan?

Hyvä sää, sehän on käynyt jo selväksi. No väännetään vielä vähän veistä marrasmasennusta potevien suomalaisten vatsassa.– Yksi syy on se aurinko. On täällä huomattavasti mukavampi keli. Ja oon mä itse enemmän kesäihminen. Tykkään enemmän auringosta kuin lumesta, Norisalo naurahtaa.ennen kaikkea uudet kokemukset. Ne ovat yksi keskeisin syy Norisalon lähtöön Espanjaan.– Mulla on aina ollut sellainen haave, että pääsisin työskentelemään jonkin pätkän ulkomailla. Silloin näkee asioita eri vinkkelistä, kun olen aina asunut Suomessa. On kiva vähän nähdä maailmaa, vaikka on tietysti tullut vähän matkusteltua, Norisalo kertoo.Hän uskoo myös kehittyvänsä työmaailmassa.– Uskon, että ulkomailla työskentely ihan varmasti auttaa sitä, että kielitaito lisääntyy. Saa myös uusia verkostoja, Norisalo toteaa.Norisalo on joutunutkin jo huomaamaan, että Fuengirolassa ei pärjää pelkällä suomen kielellä, vaikka kaupungissa asuu tunnetusti paljon suomalaisia. Eikä pelkkä englannin kielen taitokaan auta. Käytännön viranomaisasiat on hoidettava espanjaksi. Sitä tarvitaan myös asunnon vuokraamisessa.– Espanjaa on ihan pakko opetella. Se on käynyt kyllä selväksi. Aloin ennen reissua espanjaa hieman opettelemaan, ja jatkan sitä aktiivisesti koko reissun ajan, Norisalo kertoo.Hän asustelee ensimmäisen kuukauden Airbnb-asunnossa, mutta sen jälkeen olisi tarkoitus saada loppuvuodeksi vuokra-asunto. Asunnon etsimisessä auttaa hänen avustajansa, joka viettää myös vuoden Espanjassa. Norisalo tarvitsee avustajaa liikuntarajoitteensa takia.– Itse asiassa juuri parhaillaan etsitään kämppää. Se on vähän mahdoton lähteä tekemään pelkän kuvien perusteella pitkää vuokrasopimusta. Se on nyt helpompaa, kun pääsee paikan päälle katsomaan kämppiä, Norisalo perustelee.

Mutta entäpä se raha?