Kotimaa

Nuoret käyttävät ja ostavat huumeita välitunnilla – poliisi pelkää ekstaasin muuttuvan arkihuumeeksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen juotiin viikonloppuisin alkoholia, mutta nyt käytetään kannabista koulupäivän aikana.





Huumekauppa käy kouluilla ja niiden ympäristössä

Töissä näemme säännöllisesti kannabispsykooseja, jotka ovat tulleet pelkästään kannabiksen käytöstä.

Jopa 10–11-vuotiaat kokeilevat pilveä





Lounais-Suomessa pelätään ekstaasin arkipäiväistyvän





”Se ei ole mitään höpöheinää, vaan huume”

Kannabiksen käyttö on yleisempää ja sitä kautta päihteiden käyttö ei ole nuorten keskuudessa missään nimessä vähentynyt, vaan lisääntynyt