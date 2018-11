Kotimaa

Naapurusten välejä kiristänyt parkki­ruutu­riita leimahti väki­vallaksi Espoossa

Versio #1: Naapuri kuristi ja puoliso uhkaili

Versio #2: Harmeja henkilösuhteissa, ei kuristamista

Oikeus: liioiteltu, mutta todellinen tapahtuma

Naapurusten välejä kiristänyt parkkiruuturiita leimahti väkivallaksi viime maaliskuussa Espoossa.Espoolaismiehen mukaan hän oli tullut eräänä iltana kotipihaansa ja huomannut, että naapurin 41-vuotiaan miehen auto oli pysäköity viereiseen parkkiruutuun niin leveästi, ettei hänen oma autonsa mahtunut paikoilleen.Niinpä hän meni naapurinsa ovelle pyytämään, että tämä siirtäisi autoaan.Pyyntöä seuranneista tapahtumista esitettiin oikeudessa kaksi eri versiota.Uhrin version mukaan 41-vuotias mies avasi oven, tarttui häntä kurkusta kiinni ja puristi kovaa.Hetkeksi mies hellitti, mutta sitten tarttui uhriaan jälleen kurkusta ja työnsi vastapäistä ovea vasten. Hän yritti nostaa uhrinsa yhdellä kädellä ilmaan, muttei jaksanut.Henkensä puolesta pelännyt uhri pääsi pakenemaan, mutta naapurin puoliso huusi vielä hänen peräänsä uhkauksia:– Sä kuolet vielä, jos tulet valittamaan!Myös 41-vuotias oli yhtynyt uhkailuun:– Jos sä tulet vielä kerran niin mä tapan sut!41-vuotias mies ja hänen puolisonsa kiistivät miehen kertoman.Mitään kuristamista ei ollut tapahtunut.He kertoivat, että kuristamisesta kertonut mies oli aikoinaan toiminut taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana.Heille oli tullut ”harmeja henkilösuhteisiin”, koska he olivat silloin kritisoineet hallituksen toimia.Piti paikkansa, että mies oli käynyt valittamassa pysäköimisestä kahdesti tai kolmesti, mutta kukaan ei ollut käynyt häneen käsiksi.41-vuotias mies sanoi, että rikosepäilyn puiminen oli ahdistavaa.Hän uumoili, että jos hänet tuomittaisiin vankeusrangaistukseen, se aiheuttaisi ongelmia hänen viinin maahantuontiin erikoistuneen yrityksensä maahantuontilupien suhteen.Koska kukaan ulkopuolinen ei ollut nähnyt tapahtumaa, oikeudessa kysymys oli sana sanaa vastaan -tilanteesta.Espoon käräjäoikeus piti epätodennäköisenä, että espoolaismies olisi sepittänyt kertomuksensa kuristamisesta, olkoonkin että kertomuksessa oli havaittavissa liioittelua.Miehen kertomusta väkivallasta tuki myös lääkärinlausunto, jonka mukaan kuristamisesta kertoneen miehen ääni oli ollut käheä ja kaulassa oli ollut aristusta kilpiruston takareunassa.Vammojen arviointia vaikeutti se, että mies meni lääkäriin vasta kuukauden päästä tapahtuneesta.Käräjäoikeus katsoi 41-vuotiaan miehen kuristaneen naapuriaan ja syyllistyneen siten pahoinpitelyyn.Oikeus huomioi, että vaikka uhrin vammat eivät olleet vakavia, kuristamalla tehty pahoinpitely on mahdollisesti hengenvaarallinen, sillä kuristamisen kestäessä useampia sekunteja vaarana on heijasteinen sydänpysähdys.41-vuotias mies tuomittiin maksamaan 45 päiväsakkoa, mikä tarkoittaa hänen tuloillaan 2 610 euroa.Lisäksi hänen on korvattava uhrinsa lääkärikulut ja maksettava 400 euroa korvaukseksi kivusta ja särystä.Käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen.