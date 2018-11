Juha, 45, ihmettelee seurakunnan vaatimusta siirtää hautakivi: ”Mihin vien kynttilän kuolleelle isälleni ensi vuonna?”

Kotimaa

Juha, 45, ihmettelee seurakunnan vaatimusta siirtää hautakivi: ”Mihin vien kynttilän kuolleelle isälleni ensi





Turkulainen mies ihmettelee Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä saamaansa kirjettä, joka koskee hänen isänsä hautapaikkaa.– Kirjeessä kerrotaan hyvin erikoisin sanakääntein hautapaikan lunastamisesta 25 vuodeksi tästä eteenpäin. Soitin kirjeessä olevaan numeroon ja sain tietää, että isäni hautakivi siirretään jonnekin päin hautausmaalla eli se ei ole enää siinä, mihin isäni on haudattu noin 20 vuotta sitten, 45-vuotias Juha Lehti https://www.is.fi/haku/?query=juha+lehti kertoo Ilta-Sanomille.Hän ihmettelee syytä hautakiven siirtoon.– Perusteena on, että koneet eivät mahdu kulkemaan hautojen välissä. Jotenkin tässä tuntuu rahastuksen tavoite.Lehden mukaan herää epäily, että hautapaikat halutaan ikään kuin myydä uudestaan.Suomessa juhlitaan isänpäivää sunnuntaina 11.11.

Onko sinulle kerrottu, mihin isän hautakivi siirretään ja milloin se tapahtuisi seurakuntayhtymän mukaan?

Seurakunta: Uudelleen järjestelyjen takia paikka on usein eri

– Sain käsityksen, että seurakunta haluaisi siirtää hautakiven ensi vuonna. En tiedä mihin vien kynttilän kuolleelle isälleni ensi vuonna. Lisäksi äitini on kertonut tahtonsa olevan, että myös hän saisi aikanaan hautapaikan isäni viereen, Lehti sanoo.– Kertahaudat luovutettiin aikoinaan 20 vuodeksi veloituksetta. Haudan hallinta-aikaa ei voinut jatkaa ja hallinta-ajan jälkeen hauta palautuu automaattisesti seurakuntayhtymälle, kiinteistöjohtaja Seppo Kosola https://www.is.fi/haku/?query=seppo+kosola Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä kertooTämä on Kosolan mukaan aikoinaan selitetty omaisille hautaa luovutettaessa.– Kun kertahaudan hallintaoikeudet aikoinaan saatiin 20 vuodeksi, aika saattoi tuolloin tuntua pitkältä. Olemme pyrkineet auttamaan omaisia siinä, että kun kertahautauspaikan hallintaoikeus päättyy, niin muistopaikka silti säilyy, hän sanoo.– Osoitamme uuden hautapaikan, johon kiven voi siirtää omaisen näin halutessa. Tällöin on hautapaikka lunastettava 25 vuodeksi normaalin käytännön mukaan. Kertahaudastahan ei aikoinaan veloitettu mitään. Hautausmaan uudelleen järjestelyjen takia paikka on usein eri kuin kertahautausoikeuden päätyttyä. Uusi hautapaikka sovitaan yhdessä omaisten kanssa, hän sanoo.

Paljonko tämän uuden paikan lunastus maksaa?

– Hinta on 325 euroa, Kosola kertoo.