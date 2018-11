Kotimaa

Suomessa paljastui 42 kissan pentutehdas, turkit ulosteen ja virtsan tahrimia – ”Haju oli veret seisauttava”

”Haju oli veret seisauttava”.









Niitä on todennäköisesti myyty jonain rotukissoina, koska ovat pitkäkarvaisia, mutta eivät ne mitään rotua edusta.

















Kissoja on