Kotimaa

Naapuririita kärjistyi Nurmijärvellä: Paritalon asukas katkaisi vedet lapsiperheeltä päiväkausiksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vesilaitos: Veden tuloa toiselle ei voi sulkea

https://www.is.fi/asuminen/art-2000005848066.html

Poliisi: Varsin erikoinen juttu