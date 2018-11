Poliisi keskeytti lääkäripariskunnan marjastusreissun pippurisumutteella ja sähkölamauttimella – ”En voi hengittää”, mies huusi paniikissa

Kotimaa

ei ollut kotiin tuotavaksi. Sen sijaan pariskunnan mies sai kokea pippurisumuttimen ja sähkölamauttimen tehon. Myös tapahtumista hätääntynyt vaimo kaadettiin maahan kahdesti.Kaikki alkoi, kun yli 50-vuotias lääkärimies ajoi omistamallaan henkilöautolla viitostien moottoritieosuutta Kuopiosta pohjoiseen. Kyydissä istui miehen puoliso, hänkin ammatiltaan lääkäri.Venäläissyntyisen pariskunnan tarkoituksena oli etsiä sopiva marjastuspaikka. Sivullinen ilmoitti hätäkeskukseen autosta, joka kulki välillä hitaammin ja epävarmasti.Kuljettajan ajokunnon tarkistamisen tehtäväkseen saanut poliisipartio tavoitti pian kohteensa. Lääkärimies ei aluksi ymmärtänyt, että hätävaloja käyttänyt ja valoja vilkuttanut poliisi yritti pysäyttää juuri häntä.Vasta kun hänen vaimonsa huusi ”pysäytä, poliisi!”, mies löi jarrut pohjaan. Hätäjarrutehostimella varustettu auto pysähtyi melkein kuin seinään, niin, että aivan takana ajanut poliisi vältti peräänajon vain väistämällä vasemmalta ohi.Poliisi pysäytti autonsa tien sivuun oikealle. Lääkärimies siirsi saman tien autonsa partioauton taakse pientareelle, nousi autosta ja lähti kävelemään kohti poliiseja.Miehen käytös vaikutti poliisien mielestä aggressiiviselta. Lisäksi miehen vyöllä oli puukon tuppi, tosin ilman puukkoa.Pysäyttämisestä hämmentynyt mies yritti kysyä poliiseilta venäjäksi, mistä on kysymys. Poliisi ei vastannut vaan käski miehen takaisin autolleen. Ovella mies kääntyi ja yritti uudelleen kysyä asiasta.Se oli virhe.suihkutti miehen silmiin ja suuhun pippurisumutetta ja vei miehen maahan voimakeinoin. Suihkutuksen seurauksena miehen silmiä alkoi kirvelemään voimakkaasti. Lisäksi mies tunsi henkensä salpautuvan.Kertomansa mukaan mies yritti pyyhkiä silmiään ja nousta ylös, koska tunsi tukehtuvansa. Mies kertoi huutaneensa, ettei voi hengittää. Omasta mielestään mies ennemminkin taisteli henkensä puolesta kuin yritti vastustaa poliisimiestä.Poliisi tulkitsi tilanteen toisin ja taltutti miehen lopulta käyttämällä kahdesti sähkölamautinta. Poliisi perusteli toimiaan sillä, että miehen käytös vaikutti uhkaavalta ja että maassa ollessaan mies jatkoi vastarintaansa.Koska miehen raudoittaminen ei onnistunut, paikalle kutsuttiin kaksi partiota lisää. Ennen etälamauttimen käyttöä lääkärin kimpussa oli kolme poliisimiestä.Puolisonsa hädänalaisesta tilasta huolestunut vaimo yritti vaikuttaa tilanteeseen. Lopputulos oli se, että poliisi kaatoi hänetkin maahan kahteen eri otteeseen.Erikoista tapahtumaa puitiin ensin Pohjois-Savon käräjillä ja myöhemmin Itä-Suomen hovioikeudessa.Käräjäoikeudessa poliisin versio vei voiton. Lääkärimiehen äkkijarrutus 80 kilometrin tuntivauhdissa katsottiin törkeäksi liikenneturvallisuuden vaarantamiseksi. Pysäyttämisen jälkeiset toimet katsottiin haitanteoksi virkamiehelle.Mies tuomittiin käräjillä 55 päiväsakkoon. Maksettavaa tuli 330 euroa. Lisäksi mies joutui kärsimään ajokieltoa lähes neljä kuukautta.Hovioikeus näki asian kuitenkin toisin. Äkkijarrutus olikin lopulta vain tavanomainen liikenneturvallisuuden vaarantaminen, sillä oikeus katsoi pysäyttämiskäskyn tulleen miehelle yllätyksenä. Pysäyttäminen ei myöskään tapahtunut poliisin kannalta täysin ennalta arvaamattomasti.Haitanteko virkamiehelle ei hovioikeuden mukaan toteutunut lainkaan.– Se, että poliisit ovat kokeneet (miehen) käytöksen aggressiiviseksi ja uhkaavaksi, on voinut johtua siitä, että (mies) on ollut tilanteessa järkyttynyt ja hämillään sekä käyttänyt venäjän kieltä, mitä poliisit eivät ole ymmärtäneet, hovioikeus perusteli ratkaisuaan.Hovioikeus korosti myös sitä, ettei mies nostanut kättään poliiseja vastaan tai uhkaillut heitä sanallisesti.Miehen rangaistus putosi kymmeneen päiväsakkoon. Maksettavaksi jäi 60 euroa.Lääkärimies piti poliisin voimatoimia täysin aiheettomina. Mies on ilmoittanut tekevänsä poliisin toiminnasta hallintokantelun.