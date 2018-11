Kuvat: Uuden kerrostalon seinä on täynnä reikiä – toimitusjohtaja kertoo, miksi rakenteilla oleva talo näyttää mörskältä

Kotimaa

Kuvat: Uuden kerrostalon seinä on täynnä reikiä – toimitusjohtaja kertoo, miksi rakenteilla oleva talo näyttää





Espoolaisen kerrostalon rakennustyömaa herätti ohikulkijoiden huomiota. Uuden kerrostalon seinässä näkyi reikiä. Kerrostaloa rakentaa Hausia.Aiheesta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat https://www.hs.fi/koti/art-2000005890877.html IS kysyi Hausia Oy:n toimitusjohtaja Kari Kiviluomalta https://www.is.fi/haku/?query=kari+kiviluomalta asiasta.

Espoo Tillinmäen Hausian rakennustyömaasta aiemmin julkaistut kuvat näyttävät siltä, että rakenteissa oli isoja koloja. Onko tästä kosteusvaurion riski?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

– Riskiä ei ole. Ensinnäkin, kuva on todella keskeneräisestä kohteesta, eikä elementeissä olevia virheitä ole vielä korjattu. Kuvissa näkyvät reiät ovat aivan normaalia kuljetuksesta tai asennusvaiheessa tulleista rikkoontumisista, jotka aina korjataan huolellisesti ennen seuraavaa työvaihetta. Ohikulkijalle reiät voivat tietysti ja ymmärrettävästi näyttää pelottavilta, Kiviluoma kertoo.– Toiseksi, kosteusvaurioille ei ole sijaa, minkä varmistamme monella eri tapaa: reiät korjataan ennen seuraavaa työvaihetta. Kivivilla juoksuttaa kosteuden pois, eikä siten ole kapillaarinen. Me myös vaihdamme mahdollisesti vaurioituneet villat uusiin, hän sanoo.Kiviluoma kertoo ohutrappauksesta.– Pinnoitteena oleva ohutrappaus ei ole tiivis sulku, vaan hengittävä, jonka kautta kosteus voi poistua. Me tarkistamme aina ja joka välivaiheessa mahdollisen jääneen kosteuden. Me emme jätä kosteutta rakenteisiin.Hän muistuttaa, että kivivilla on valmistettu luonnonkivestä ja villa ei ime vettä, vaikka sen pinta olisi suoraan julkisivussa säiden armoilla. Hän painottaa, että kyse on keskeneräisestä kohteesta.

Voiko kuvien perusteella arvioida rakentamisen laatua?

– Yksittäisistä ohikulkijan ottamista kuvista ei voi päätellä rakentamisen laatua. Täytyy ymmärtää materiaaleja ja niiden käyttäytymistä sekä rakentamista, joka on asiantuntijatyötä. Ja kyseisissä kuvissa näkyy keskeneräinen työ.

Miten suomalaisen rakentamisen laatua mielestänne pitäisi parantaa?

– Suomalaista rakentamisen laatua voi parantaa suunnittelusta toteutukseen. Tarvitaan lisää tutkimustyötä ja kehitystyötä. Toimijoiden keskuudessa tarvitaan lisää ammattiylpeyttä, tarkkuutta ja vastuunottoa. Meidän tapamme ottaa vastuuta on arvomme - aidosti - niiden toteuttaminen ja parhaillaan kehittämämme takuujärjestelmä on myös sitä työtä. Toivomme, että siitä tulisi uusi normi tänne Suomeen, hän sanoo.

Onko Hausialta tulossa jotain sellaista, mikä voisi parantaa rakentamista Suomessa

Ulkopuolinen asiantuntija kuvien perusteella: Pitäisi suojata

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005880249.html