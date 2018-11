Kotimaa

93-vuotiaat Stig ja Helmi pääsivät lopulta samaan hoitokotiin – pitivät toisiaan kädestä viimeisellä hetkellä

Perjantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Stig





Sitten

Tämän

Kun äiti katsoi isää, hän sanoi: antaa papan nukkua nyt.

Stig