Kotimaa

Edellispäivien harmaus jatkuu viikonlopun yli

Sää jatkuu pilvisenä ja utuisena tai sumuisena.Tihkusateita esiintyy edelleen. Illalla vesisateet runsastuvat ja yleistyvät Lounais-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan tienoilla, paikoin myös etelämpänä.Päivälämpötila on etelässä ja lännessä lähellä 6 astetta, Itä-Suomesta Pohjois-Suomen eteläosaan 2 - 5 asteeseen, Pohjois-Lapissa nollan paikkeilla.Lauantaina etelän ja idän välinen tuuli on kohtalaista.Sää on edellispäivien tapaan lauha ja pilvinen.Eri puolilla maata sataa vettä, idässä ja pohjoisessa sade voi olla osaksi lumensekaista.Päivän kuluessa poutaisinta on itärajan tuntumassa Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin, missä myös pilvipeite voi rakoilla.Päivälämpötila on lounaassa noin 7 astetta, muualla maan etelä- ja keskiosassa 2 – 5 asteeseen, Lapissa vähän nollan molemmin puolin.Sunnuntaina on melko tuulinen päivä. Itäisimmässä Suomessa pilvipeite rakoilee. Vähäisiä vesisateita tulee lähinnä aivan lännessä ja osaksi jäätävästi Lapissa.Päivälämpötila on etelässä ja lännessä noin 5 astetta, idässä ja pohjoisessa lähellä 2 astetta, Pohjois-Karjalasta Koillismaalle nollan paikkeilla.