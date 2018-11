Kotimaa

Junasta kaatuneiden vetyperoksidikonttien vuodot saatiin tukittua Kouvolassa

Junasta kaatuneiden vetyperoksidikonttien vuodot saatiin tukittua Kouvolassa 9.11. 4:44

Kouvola Suurin osa maahan vuotaneesta vetyperoksidista on saatu otettua haltuun Kouvolassa torstai-illan onnettomuuden jäljiltä.

Noin sata litraa vetyperoksidia pääsi vuotamaan, kun neljä junan kyydissä ollutta konttia kaatui kahden junanvaunun suistuttua teollisuusraiteelta Kullasvaaran teollisuusalueella.



Päivystävä palomestari kertoi aamuneljän jälkeen, että kaksi neljästä kontista on saatu siirrettyä pois ja kolmannen nostotyöt ovat parhaillaan käynnissä. Kaikki vuodot on saatu tukittua. 90 litraa vuotanutta vetyperoksidia saatiin otettua haltuun.



Pelastuslaitoksen mukaan vuotanut määrä on niin pieni, ettei siitä aiheutunut merkittävää haittaa ympäristölle.