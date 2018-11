Tuhotöihin ja rivoiluun risteilyllä kannustava lista levisi lukiossa – oppilas soitti laivalta ja kertoi mistä ”risserallissa” on kyse

Kotimaa

Tuhotöihin ja rivoiluun risteilyllä kannustava lista levisi lukiossa – oppilas soitti laivalta ja kertoi mistä

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005893008.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukion oppilas: ”Ei täällä kukaan lähde mitään omaisuutta rikkomaan”