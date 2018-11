Jari Pesonen lähti 2005 ravintola Montusta kohti Joensuuta ja katosi – nyt 41-vuotiasta ilomantsilaismiestä epäillään taposta

Kotimaa

Jari Pesonen lähti 2005 ravintola Montusta kohti Joensuuta ja katosi – nyt 41-vuotiasta ilomantsilaismiestä ep

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005819734.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005816994.html