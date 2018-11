Kotimaa

Anna Perhon kolumni: Työ on tärkeä osa identiteettiä - tehdäänkö sitä rakkaudesta vai rahan takia?

”Teen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moni valitsee

Vain harvoilla ihmisillä on intohimoja, joista he voivat muokata itselleen työn.

Kirja

Työ on

hommaa lähinnä siksi, että saisin rahaa ja voisin kokea olevani pätevä jossakin.”Lause on tuoreesta LinkedIn-postauksesta, jonka kirjoittaja pohti, voiko omaa työsuhdettaan lähestyä vain rationaalisesta näkökulmasta.Jokainen, jolla on lapsia ja kuusinumeroinen summa asuntolainaa, osaa vastata tähän. Järkisyihin nojaavasta duunimotivaatiosta ei saa kivoja Insta-päivityksiä, mutta ainakin sillä välttyy konkurssilta.Vai pitäisikö työntekijän tosiaankin pirskahdella passionia ja purposea maanantaista perjantaihin? Pitääkö työtään rakastaa?Kysymyksenasettelu on väärä. On tietenkin hienoa, jos työ maistuu, mutta tosirakkaus ei koskaan perustu pakottamiseen tai velvollisuudentunteeseen, vaan vapaaehtoisiin valintoihin.työn, jossa on kehnompi palkka mutta tyydyttävämpi sisältö. Helsingin Sanomat kirjoitti alkuviikosta perustulonsaajasta, joka oli muuttanut pikkuruiselle kotipaikkakunnalleen, heittäytynyt vapaaehtoistyöhön ja nautti elämästään enemmän kuin koskaan.Toisaalta unelmat, joissa oravanpyörä vaihdetaan LempeäMuoto-savipajan pyörittämiseen hevon kuusessa, ovat vaarallisia.Intohimoa ei voi syödä, eikä mikään vie mielihyvää tuottavista valinnoista värejä nopeammin kuin huoli ruuan ja vuokrarahojen riittävyydestä.So Good They Can’t Ignore You käsittelee työn ja intohimon suhdetta kriittisellä otteella. Kirjoittaja, Georgetownin yliopiston apulaisprofessori Cal Newport väittää, että vain harvoilla ihmisillä on intohimoja, joista he voivat muokata itselleen työn.Sen sijaan työstään nauttivat ihmiset valitsevat jonkin alan ja tekevät sen jälkeen kovasti töitä kasvattaakseen omaa erityisosaamistaan mahdollisimman korkealle tasolle.Tämän urapääoman muuttaminen hyväksi palkaksi, suhteiksi ja mahdollisuuksiksi on intohimoa yleisempi voima, joka tekee työstä merkityksellistä ja kivaa.Toisin sanoen intohimo seuraa tinkimätöntä tekemistä, eikä päinvastoin.Newport muistuttaa myös siitä, että työn merkityksellisyyden tuntu versoaa siitä millaista arvoa oma työ tuottaa muille ihmisille sen sijaan että jumitumme pyörimään oman ammatillisen napamme ympärillä pohtien vain sitä, mitä saisin työstä itselleni.tärkeä osa identiteettiämme, mutta ehkä rakkaus ja intohimo ovat kuitenkin alisteisia Antti Tuiskun lyyriselle pohdinnalle työn olemuksesta:Tosi kiva maksaa tellit, lellit sähkö, puhelin, puurot, vellit /vuokra, mätkyt, netti, velat, verot, korot, korkojen korot /Taas mennään rahan takii /Ei rakkaudest lajii vaan rahan takii /On saatava lapsille gore-texii /Sillä kadut on märkii ja sohojosii.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.