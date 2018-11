Helsinkiläislukiossa levinnyt peli kannustaa rivouksiin ja tuhotöihin Ruotsin-laivalla – tehtävälista järkytti laivayhtiön

Kotimaa

Helsinkiläislukiossa levinnyt peli kannustaa rivouksiin ja tuhotöihin Ruotsin-laivalla – tehtävälista järkytti

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rehtori: Risteily ei ole koulun järjestämä





Laivayhtiö: ”Aika järkyttyneinä listaa katseltiin”