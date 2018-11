Kotimaa

Valtioneuvosto esittää kommodori Jori Harjua Merivoimien uudeksi komentajaksi

Valtioneuvosto on päättänyt esittää kommodori Jori Harjua Merivoimien uudeksi komentajaksi tammikuun alusta lähtien. Harju toimii nykyisin Merivoimien operaatiopäällikkönä.Samalla valtioneuvosto esittää, että Harju nimitetään amiraalin virkaan viiden vuoden määräajaksi.Merivoimien nykyinen komentaja, vara-amiraali Veijo Taipalus on jäämässä eläkkeelle.Lisäksi valtioneuvosto esittää, että Merivoimien esikunnan esikuntapäällikkö, lippueamiraali Timo Hirvonen määrätään erityistehtävään Pääesikuntaan ensi vuoden alusta lähtien.Pääesikunnan oikeudellinen osasto on todennut, että Hirvonen on toiminut tehtävissään esteellisenä kahdessa läheistään koskeneessa tapauksessa, kertoi Lännen Media syyskuussa.