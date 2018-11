Kotimaa

Kakadu jälleen pakomatkalla Itä-Helsingissä, omistaja ei selvillä: ”Seikkailumielellä se menee siellä”

Juuri nyt

Kakadu on jälleen karkuteillä Itä-Helsingissä. Pelastuslaitos yritti saada aran karkulaisen kiinni Vuosaaressa, mutta lintu otti hatkat lentäen. Kakadu on tällä hetkellä teillä tietymättömillä.

