Tesoman veriteon epäilty tapasi uhrin sattumalta – syyttäjä: äkkinäisen hyökkäyksen motiivi on mysteeri

Lähes neljän vuoden takaiselle tapolle Tampereen Tesomalla ei syyttäjän mukaan ole löytynyt selkeää motiivia. Syytetty ja veriteon uhriksi joutunut mies kohtasivat ulkona myöhään illalla joulukuun lopulla 2014. He eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.Syyttäjän mukaan syytetty pyysi noin 40-vuotiaalta mieheltä tupakanjämiä. Tupakan saatuaan ja poltettuaan hän kulki jonkin matkaa toisen miehen rinnalla, ja kävi sitten yhtäkkiä tämän kimppuun puukolla. Useista puukoniskuista yksi osui sydämeen.Veriteko oli pitkään selvittämättä, kunnes nyt syytetyn penkillä istuva mies ilmoittautui itse poliisille tämän vuoden maaliskuussa ja kertoi syyllistyneensä rikokseen. Hän on myös oikeudessa myöntänyt syyllistyneensä tappoon.Syyttäjä vaatii syytetylle 12 vuoden vankeusrangaistusta.Syytetty on syntynyt vuonna 1994. Hän asui henkirikoksen aikoihin Tesomalla, mutta muutti myöhemmin Tampereen keskustaan.Poliisi löysi noin viikko rikoksen jälkeen metsästä puukon ja sen tupen, jossa oli surmaajan dna:ta. Rikostutkinnan aikana poliisi keräsi lähes tuhat dna-näytettä Tesomalla asuneilta miehiltä.Yksi tutkintalinjoista oli etsiä henkilöitä, jotka olivat veriteon jälkeen muuttaneet pois Tesomalta. Poliisi on aiemmin arvioinut, että epäilty olisi jäänyt kiinni ennemmin tai myöhemmin. Syytetyn dna-näyte sopi yhteen puukon tupesta otetun näytteen kanssa.Syytetylle tehtiin jo esitutkinnan aikana mielentilatutkimus. Sen lopputulos tulee julkiseksi oikeudenkäynnin aikana.Korvauksia syytetyltä vaativat vainajan poika ja tytär sekä vainajan sisar. Vaadittujen korvausten yhteissumma on yli 50 000 euroa.