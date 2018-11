Kotimaa

Lauantain idästä virtaa viileämpää ilmaa Suomeen

Utua tai sumua esiintyy paikoitellen. Tuuli on heikkoa.Lämpötila on etelässä 6 – 8 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla 1 – 5 astetta, Etelä-Lapissa 0 - 4 astetta. Pohjois-Lapissa on päivällä enimmäkseen 0 - 2 pakkasastetta.Perjantaina kaakkoistuuli vähän voimistuu.Sää on pilvinen ja paikoin sataa vähän vettä, Pohjois-Lapissa myös lunta. Illalla ja yöllä sateet yleistyvät.Päivälämpötila vaihtelee maan eteläosan noin 7 asteesta Pohjois-Suomen eteläosan 2 - 5 asteeseen, Pohjois-Lapissa ollaan lähellä nollaa.Lauantaina on tuulista. Sää on sateista monin paikoin. Pohjoisesta sateet liikkuvat lännemmäksi.Viileämpää ilmaa virtaa idästä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä noin 5, pohjoisessa yhdestä pakkasasteesta neljään asteeseen.