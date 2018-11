Kotimaa

Pojanpoika viritti isoäidilleen katalan keinutuoliansan – hätäkeskukseen kuului hätääntyneen vanhuksen ääni

Lahtelainen 36-vuotias pojanpoika tuomittiin isoäitinsä ryöstöstä viiden kuukauden ehdolliseen vankeuteen Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Syyttäjä vaati seitsemän kuukauden ehdollista tuomiota.Pojanpoika ja hänen 92-vuotias isoäitinsä asuvat samassa asunnolla Lahdessa. Isoäiti on saanut pojanpojaltaan apua päivittäisissä askareissa, jotka ovat hänelle vaativia liikuntarajoitteisuuden vuoksi. Isoäiti liikkuu rollaattorin avulla. Pojanpoika on isoäitinsä omaishoitaja.Luottamuksellinen suhde on jatkunut vuosikaudet, mutta viime tammikuussa pojanpoika kohteli mummoaan julmasti. Hän sai ensin puhumalla mummoltaan parikymppiä, mutta sitten mummo pisti kukkaronsa kiinni, eikä antanut enää vippiä.Pojanpoika uhkaili keinutuolissa istuvaa mummoaan humalapäissään. Pojanpoika laittoi keinutuolin sellaiseen asentoon, että mummo joutui tuijottamaan kattoa eikä päässyt keinusta pois. Mummosta tuli tuolinsa vanki.Mummo pääsi konkelostaan vapaaksi, kun lupasi antaa lisärahoitusta pojanpojalleen, jolla oli hinku saada olutta lähikaupasta.Oikeudessa poika väitti, että hän oli vain pitänyt tuolia taka-asennossa eikä ollut lukinnut sitä ääriasentoon.Mummo soitti apua hätäkeskuksesta päästyään tuolista vapaaksi. Käräjäoikeus kuunteli nauhoitettua soittoa hätäkeskukseen. Nauhalta kuului hätääntyneen ja peloissaan olevan isoäidin ääni.Syytteen mukaan poika olisi myös kuristanut isoäitiä, mutta näyttö jäi epävarmaksi. Pojanpoika oli kuitenkin saanut isoäidiltään laittomin keinoin rahaa ja oikeuden ratkaisun mukaan kyse oli ryöstöstä.Pojanpoika ei ollut aiemmin syyllistynyt rikoksiin, minkä vuoksi oikeus tuomio on ehdollinen. Hän syyllistyi myös viiteen muuhun rikokseen.Pojanpoika on edelleen isoäitinsä omaishoitajana ja he asuvat samassa huoneistossa. Isoäiti ei vaatinut pojanpojalleen rangaistusta.Käräjäoikeus antoi jutussa tuomion tiistaina.