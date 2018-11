Kotimaa

Naisen raiskannut palkittu toimittaja sai toisen tuomion saman päivän aikana

Helsingin

IS kertoi jo aiemmin tänään 41-vuotiaan miestoimittajan saamasta raiskaustuomiosta. Mies raiskasi naisen tämän asunnolla Espoossa vuoden 2015 syyskuussa.Oikeuden mukaan mies pakotti naisen useita kertoja sukupuoliyhteyteen väkivaltaa käyttäen, ”eli työntäen asianomistajaa, painaen asianomistajaa päästä ja pitäen asianomistajaa kiinni käsistä”, oikeus totesi.hovioikeus antoi asiassa ratkaisun keskiviikkoaamulla. Se piti ennallaan Helsingin käräjäoikeuden antaman tuomion. Mies sai raiskauksesta 1 vuoden 11 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen.Sen lisäksi hänelle määrättiin 90 tuntia yhdyskuntapalvelua. Hän joutui maksamaan naiselle 4 000 euron kärsimyskorvaukset.sai keskiviikkona myös toisen seksuaalirikostuomion. Helsingin käräjäoikeuden mukaan mies syyllistyi pakottamiseen seksuaaliseen tekoon. Tämä rikos tapahtui Helsingissä vuoden 2016 elokuussa. Tekopaikka oli miehen asunto. Mies sai teostaan kuuden kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen.Helsingin käräjäoikeuden tuomiosta käy ilmi, että rikoksen uhri ja mies olivat tunteneet toisensa pitkään. Heidän välillään oli ollut useita vuosia sitten ”niin sanottu yhden illan juttu”. Seurustelusuhdetta heillä ei ollut.Tapahtumapäivän yönä kaksikko meni miehen asunnolle yhteisymmärryksessä. Naisen mukaan päihtynyt mies pyysi häntä nukkumaan, koska miehellä oli huono olo, minkä lisäksi mies olisi kärsinyt pelkotiloista, eikä mies halunnut olla yksin. Nainen lupautui mukaan, mutta painotti, ettei kyse ole mistään seksuaalisävytteisestä.Naisen mukaan mies väitti, että hän voisi nukkua varapatjalla. Todellisuudessa varapatjaa ei asunnolta löytynyt.Nainen oli joskus aikaisemminkin yöpynyt miehen luona, ja naisen kertoman mukaan mies oli häntä joskus lähennellyt. Nainen oli kertomansa mukaan ilmoittanut kuitenkin miehelle, ettei olisi tästä kiinnostunut, ja asia oli jäänyt sillensä.kertaa kävi toisin.Koska asunnossa ei ollut varapatjaa, nainen meni nukkumaan miehen sänkyyn. Naisen mukaan mies sanoi nukkuvansa sängyn toisessa reunassa. Nainen ei lähtenyt myöskään kotiinsa, koska seuraavan bussin lähtöön olisi ollut niin pitkä aika.Nainen meni nukkumaan, ja hän jätti alushousut, rintaliivit sekä t-paidan ylleen. Kello oli noin kolme yöllä.Nainen heräsi aamulla, noin kello 10 aikoihin siihen, kun mies kiskoi hänen alushousujaan alas. Naisen mukaan mies oli vieressä alastomana. Naisen alushousut olivat jo puolivälissä reisiä, kunnes hän sai sanotuksi, että mies lopettaisi. Nainen yritti myös nostaa alushousujaan.mukaan mies ei lopettanut, vaan jatkoi alushousujen repimistä. Mies ei puhunut tilanteessa mitään.Lopulta mies lopetti, ja nainen sai vedettyä alushousut takaisin ylleen. Naisen mukaan ”tilanne” kesti noin minuutin. Tämän jälkeen miehen puhelin soi, nainen puki loputkin vaatteet ylleen, ja lähti miehen asunnolta pois.Nainen koki tilanteen uhkaavana. Hän soitti asiasta ystävälleen, ja kertoi tälle tapahtuneesta. Naisella oli paha ja vihainen olo, minkä lisäksi häntä hävetti tilanne. Naisen mukaan mies lähetti myös hämmentäviä viestejä.– Hei mikä sulle tuli?– Mitä v****a? Miten sä häivyt tolleen. Olisin mielelläni sanonut moi. Olin luullut, että olemme ystäviä, mies muun muassa viestitti.Nainen vastasi viesteihin tiukkasävyisesti.– Mitä toi sun käytös on?! Mäkin luulin, et ollaan ystäviä, sä puhuit varapatjoista ja juttelemisesta aamulla, mä herään siihen että sä yrität riisua mua. V***n valehtelija, nainen vastasi.ei oman kertomansa mukaan muistanut tapahtumia hyvin. Mies ei ollut lisäksi miettinyt niitä aktiivisesti, ”koska mitään erityistä ei ollut tapahtunut”, mies väitti. Hän siis kiisti syytteen, ja sen, että olisi yrittänyt riisua naiselta alushousuja.Oikeus piti naisen kertomusta tapahtumista kuitenkin selkeänä, johdonmukaisena ja liioittelemattomana.– Asianomistaja on heti tapahtuman jälkeen soittanut ystävälleen ja kertonut tapahtuneesta. (Ystävän) mukaan asianomistaja on ollut järkyttynyt ja käyttäytynyt normaalista poikkeavasti. Edelleen (ystävä) on kertonut asianomistajan palanneen tapahtumiin pitkän aikaa tapahtumien jälkeen.– Asianomistaja on myös pian tapahtuman jälkeen (miehen) viestiin vastatessaan kirjoittanut tapahtumasta. Asianomistaja on myöhemmin hakeutunut terapiaan, jossa hän on kertonut oireistaan ja niiden syistä. Kaikki edellä mainitut seikat tukevat asianomistajan tapahtumasta kertomaa, Helsingin käräjäoikeus kirjoittaa.totesi siis, että mies yritti riisua nukkumassa olleen naisen alushousuja, ja jatkoi toimintaa, vaikka nainen kielsi ja vastusti miehen toimintaa.– Nyt kysymyksessä olevassa teossa ei ole näytetty käytetyn väkivaltaa ja teko on kestänyt suhteellisen lyhyen ajan. Lisäksi vaikka teko on moitittava, ei se seksuaalisena tekona ole erityisen ankarasti arvosteltava. Tekoon ei lisäksi liity erityisen nöyryyttäviä piirteitä tai muitakaan vastaavia seikkoja, jotka tekisivät teosta erityisen moitittavan, käräjäoikeus perusteli kuuden kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta.Mies joutuu maksamaan naiselle tilapäisestä haitasta, sairaanhoitokuluista ja kärsimyksestä 4180 euroa. Mies joutuu maksamaan myös naisen yli 1800 euron oikeudenkäyntikulut.