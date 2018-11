Kotimaa

Palkittu suomalaistoimittaja tuomittiin raiskauksesta ehdolliseen vankeuteen

Miestoimittaja

ja nainen tapasivat toisensa helsinkiläisessä ravintolassa vuoden 2015 syyskuussa. Nainen oli niin voimakkaassa humalassa, että hän oksensi ravintolan lattialle ja ihmiset olivat hänen tilastaan huolissaan.Nainen meni taksitolpalle, ja mies tuli perässä. Kaksikko meni samaan taksiin, ja nainen kertoi kuljettajalle oman osoitteensa. Kertomansa mukaan nainen yritti saada myös miestä kertomaan oman osoitteensa, mutta näin mies ei tehnyt.Lopulta kaksikko saapui naisen asunnolle yöaikaan Espooseen. Naisen mukaan mies työnsi hänet asunnon sisälle kovakouraisesti. Kompuroiva nainen yritti rauhoitella tilannetta. Nainen sanoi miehelle, että tämä voisi nukkua sohvalla.Se ei miehelle kelvannut.Naisen mukaan mies työnsi hänet sängylle vatsalleen, tuli päälle ja riisui häntä. Nainen sanoi, ettei halua seksiä, mutta hänen mukaansa mies jatkoi kovakouraista riisumista. Humalatilan takia naisen oli vaikeuksia liikkua ja naisen mukaan mies kosketteli häntä.muistikuva naisella oli, kun oli valoisampaa. Nainen havahtui miehen olevan alastomana hänen takanaan. Naisen mukaan mies jatkoi koskettelua, vaikka hän yritti rimpuilla. Lopulta nainen onnistui potkaisemaan miestä lantioon, ja sai tämän pois päältä.Nainen meni vessaan, jossa hän huonovointisuuden jälkeen huuhteli kasvojaan. Naisen mukaan mies tuli kuitenkin vessaan, jolloin mies naisen mukaan kosketteli ja pakotti hänet sukupuoliyhteyteen.Nainen sai puskettua miehen kauemmaksi ja meni sohvalle. Mies tuli naisen mukaan perässä ja raiskasi hänet sohvalla. Mies väänsi naisen mukaan hänen käsiään ja naisen voimat alkoivat loppua.Nainen kertoi olleensa lamaantunut. Tekojen jälkeen nainen meni pesulle ja mies oli naisen mukaan käyttäytynyt aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut.ei tiennyt, missä oli eikä nainen osannut kunnolla neuvoa. Nainen ajatteli, että oli hyvä mennä samaa matkaa ja näyttää juna-asema, koska hän oli menossa muutoinkin apteekkiin hakemaan jälkiehkäisypilleriä.Kotimatkalla naiselle oli iskenyt paniikki ja hän oli itkenyt koko matkan. Nainen huomasi puhelimensa olleen lentotilassa, mutta hän ei ollut sitä itse laittanut siihen tilaan. Puhelimeen oli tullut useita soittoja.kertoi lähipiirilleen tapahtumasta, kävi lääkärissä ja soitti Rikosuhripäivystykseen sekä Tukinaiseen. Näiden puheluiden aikana hän kertoi ymmärtäneensä, että kysymys oli raiskauksesta. Teon jälkeen nainen kertoi olleensa ahdistunut eikä hän pystynyt olemaan asunnossa. Naisen oli vaikea nukkua.Mies kiisti itse syytteen. Hänen mukaansa seksiä harrastettiin kertaalleen, ja yhteisymmärryksessä. Miehen mukaan hän ei ollut väkivaltainen.mukaan nainen puhui tapahtumista kuitenkin johdonmukaisesti ja yksityiskohtaisesti. Oikeuden mukaan myös todistajien kertomukset illan tapahtumista ennen raiskausta ja sen jälkeen tukivat syytettä. Syytettä tukivat myös lääkärinlausunnot.Oikeuden mukaan mies pakotti naisen siis useita kertoja sukupuoliyhteyteen väkivaltaa käyttäen, ”eli työntäen asianomistajaa, painaen asianomistajaa päästä ja pitäen asianomistajaa kiinni käsistä”, Espoon käräjäoikeus totesi viime vuoden kesäkuussa antamassaan tuomiossaan.– Asianomistaja on on myös ollut pelkotilan vuoksi kykenemätön puolustamaan itseään, Espoon käräjäoikeus totesi.Mies sai raiskauksesta vuoden ja 11 kuukauden ehdollisen vankeustuomion. Sen lisäksi hänelle määrättiin 90 tuntia yhdyskuntapalvelua. Hän joutui maksamaan naiselle 4 000 euron kärsimyskorvaukset.Mies valitti tuomiosta Helsingin hovioikeuteen, joka antoi asiassa ratkaisunsa tänään keskiviikkona. Mies vaati syytteen kumoamista.Helsingin hovioikeus piti tuomion kuitenkin ennallaan.– Asianomistajan kertomus on sisältänyt kaiken kaikkiaan yksityiskohtaisen kuvauksen tapahtumien etenemisestä yön ja aamun aikana, Helsingin hovioikeus totesi.Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Mies voi halutessaan hakea korkeimmalta oikeudelta valituslupaa.