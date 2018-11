Kotimaa

Kunnanvaltuutettu yritti muuttaa rikkaan tätinsä testamentin – miljoonaperintö meni sivu suun

käräjäoikeus antoi 12.10. ratkaisun liittyen perintöriitaan, jossa vastakkain oli 97 vuoden iässä lapsettomana kuolleen varakkaan naisen sukulaisia. Nainen oli tehnyt kuuden vuoden välein kaksi toisistaan täysin poikkeavaa testamenttia.Perunkirjoituksesta selviää, että Helsingissä asuneen ja vuonna 2015 kuolleen naisen kuolinpesän nettovarat ovat yli 1,4 miljoonaa euroa.Helsingin käräjäoikeus julisti pätemättömäksi naisen uudemman testamentin vuodelta 2011 siltä osin, kuin se koski naisen veljenpojan ja tämän perheen saamaa miljoonaperintöä. Perintöriidan oikeusratkaisusta ensimmäisenä uutisoineen Orimattilan Sanomien mukaan veljenpoika on kokoomuslainen kunnanvaltuutettu Uudellamaalla.tehnyt aiemman testamentin vuonna 2005. Tuolloin naisen varat oli testamentissa jaettu hyväntekeväisyysjärjestöjen sekä tädin tiettyjen sisarusten lapsien ja sisarusten lapsenlapsien kesken.Vanhuksen veljenpojalle ei ollut aiemmassa testamentissa testamentattu lainkaan varoja. Veljenpojan etunimen omaava henkilö oli käsin kirjoitetussa irtaimistoluettelossa merkitty saajaksi muun muassa kalvosinnapeille, hopeiselle puurolusikalle, akulliselle ikkunanpesimelle, saviveistokselle, kunniamerkeille, jugend-pannumyssylle ja valaisimille.Vuonna 2011 nainen kuitenkin teki toisen, nyt oikeuden käsiteltävänä olleen testamentin, joka poikkeaa täysin aiemmasta: uudessa testamentissa on suosittu erityisesti juuri naisen veljenpoikaa ja hänen perhettään.Vuoden 2011 testamentissa nainen testamenttasi veljenpojalle ja tämän perheelle muun muassa arvo-osuustilillä olevat pörssiosakkeensa ja Helsingissä arvoalueella sijaitsevan asuntonsa, joiden arvo on perunkirjoituksen mukaan yhteensä lähes 1,1 miljoonaa euroa.aiemmassa testamentissa perijöiksi merkityt kymmenen sukulaista, sekä Pelastakaa Lapset ry, Terho Säätiö ja Lastenklinikoiden Kummit ry vaativatkin käräjäoikeudelta, että se julistaa vuonna 2011 tehdyn testamentin pätemättömäksi niiltä osin, kuin se koskee uudeksi pääperijäksi merkittyä veljenpoikaa ja hänen perhettään.Kantajien mukaan kyseinen veljenpoika on ollut aktiivinen uuden testamentin laatimisen suhteen, ja hän on ollut myös paikalla testamenttia laadittaessa.Kantajat esittivät, että vuonna 2010 aivoinfarktin saaneella ja laitoshoidossa olleella naisella oli vahva lääkitys ja sekavuutta, joka sairaalan hoitopäiväkirjojen merkintöjen perusteella oli uudemman testamentin laatimisajankohdan tienoilla merkittävää.esittäneiden sukulaisten mukaan nainen on ollut ikänsä ja heikentyneen terveydentilansa vuoksi johdateltavissa, eikä olennaisesti aiemmasta poikennut testamentti sen vuoksi vastaa hänen tahtoaan.Veljenpoika perheineen vastusti kannetta ja pyysi oikeutta hylkäämään vaatimukset. Vastaajien mukaan täti on ollut testamentin tekohetkellä testamenttikelpoinen, eikä häntä taivuteltu tekemään uutta testamenttia.Veljenpoika kertoi, että täti itse oli kertonut hänelle haluavansa tehdä testamentin ja toivonut hänen hoitavan asiaan liittyvät käytännön järjestelyt.Mies kertoi hoitaneensa tädilleen muun muassa tämän kotihoidon järjestämiseen liittyviä asioita. Tätinsä päädyttyä aivoinfarktin takia sairaalaan veljenpoika on kertonut käyneensä tapaamassa tätiään sairaalassa ensin lähes päivittäin ja myöhemmin perheineen 1–3 kertaa viikossa tämän kuolemaan saakka.totesi, että aiemmista testamenteista ja niiden luonnoksista on pääteltävissä, että nainen oli aiemmin tahtonut testamentata omaisuuttaan osin hyväntekeväisyyteen. Myös erään todistajan kertoman perusteella nainen halusi tulla muistetuksi hyväntekijänä.Oikeus kiinnitti huomiota myös siihen, että naisen irtain omaisuus on aikaisemmissa testamenteissa ollut tärkeässä roolissa, sillä nainen oli listannut yksityiskohtaisesti ja sivukaupalla omistamiaan tavaroita. Vuoden 2011 testamentissa ei kuitenkaan enää listattu irtaimistoa saati mainittu hyväntekeväisyyskohteita.Hautajaisjärjestelyistäkään ei jälkimmäisessä testamentissa ole mitään mainintaa, vaikka aiemmin niistä oli tarkat määräykset. Käräjäoikeus ihmetteli, miksi nämä asiat ovat kokonaan jääneet pois vuoden 2011 testamentista.ratkaisun mukaan testamentin laatimisessa on ollut lukuisia seikkoja, joiden perusteella voidaan kyseenalaistaa, vastasiko uudempi testamentti vanhuksen viimeistä tahtoa.Oikeus katsoi, että veljenpoika järjesteli testamentin olemalla yhteydessä lakimieheen, joka laati testamentin. Kyseinen lakimies on Orimattilan Sanomien mukaan tätä nykyä virkamiesjohtaja suuressa kaupungissa Etelä-Suomessa.Tuomiossa todetaan, että veljenpoika on ilmoittanut testamentin sisällön lakimiehelle, ja testamenttia on tämänkin jälkeen viilattu veljenpojan kanssa. Testamentin pääsaajaksi merkitty veljenpoika on myös ollut läsnä testamentin allekirjoitustilaisuudessa, mikä on käräjäoikeuden mukaan hyvin poikkeuksellista.Testamentin allekirjoittaneet todistajat eivät olleet varmistaneet naisen testamentintekokykyisyyttä, eikä testamentintekokelpoisuudesta ollut hankittu testamentin teon aikoihin lääkärinlausuntoa. Toisena todistajana toiminut lakimies ei myöskään ollut yhteydessä testamentattavaan naiseen ennen testamentin allekirjoittamista.ollut diagnosoitu muistisairautta hänen eläessään, mutta asiantuntijatodistajan mukaan naisen viimeisin testitulos on viitannut keskivaikeaan muistisairauteen. Samaa tukivat myös hoitajien ja lääkärien merkinnät ja kirjaukset.Oikeus katsoikin näytetyksi, että nainen ei ollut testamentin tekohetkellä ollut henkisiltä kyvyiltään testamenttauskelpoinen, ja että hän on testamentin teon aikaan sairastanut keskivaikeaa muistisairautta, joka on vaikuttanut hänen itsenäiseen tahdonmuodostuskykyynsä.Käräjäoikeuden ratkaisun mukaan 2011 tehty testamentti ei ole vastannut naisen omaa viimeistä tahtoa, ja testamentin tekemiseen on vaikuttanut sieluntoiminnan häiriö.Käräjäoikeus hyväksyi moitekanteen ja julisti vuoden 2011 testamentin pätemättömäksi niiltä osin, kuin se koskee vanhuksen veljenpoikaa ja tämän kolmea perheenjäsentä.Veljenpoika perheineen menetti siis jälkimmäisessä testamentissa heille osoitetun reilun miljoonan euron arvoisen perinnön. Lisäksi vastaajat velvoitettiin vielä yhdessä korvaamaan kantajille oikeudenkäyntikuluja yli 51 000 euroa.Tuomio ei ole lainvoimainen. Vastaajat, eli veljenpoika perheineen, ovat määräajassa ilmoittaneet tyytymättömyyttä koko tuomioon.