EPP:n huippukokous kasaa kärkipoliitikot Helsinkiin – Orpo: ”Ei varmaan sitten ETYK-kokouksen...”

kansanpuolue EPP valitsee kärkiehdokkaansa, ja puhuu välissä politiikkaa.EPP pitää huomenna ja ylihuomenna huippukokouksensa Helsingissä.EPP on europarlamentin suurin ryhmä, ja Suomeen saapuu 27 EU-maan puoluejohtajat, muun muassa Saksan liitokansleri Angela Merkel https://www.is.fi/haku/?query=angela+merkel , Unkarin pääministeri Viktor Orbán https://www.is.fi/haku/?query=viktor+orban ja Italian puoluejohtaja Silvio Berlusconi https://www.is.fi/haku/?query=silvio+berlusconi Kokoukseen osallistuvat myös esimerkiksi EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker https://www.is.fi/haku/?query=jean-claude+juncker , Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk https://www.is.fi/haku/?query=donald+tusk ja Ukrainan veljespuolueesta maan presidentti Petro Proshenko https://www.is.fi/haku/?query=petro+proshenko EPP:n kokoukseen on tulossa yli 2 000 ihmistä, ja 734 virallista kokousedustajaa äänestää torstaina siitä, tuleeko EPP:n kärkiehdokkaaksi Alexander Stubb https://www.is.fi/haku/?query=alexander+stubb vai saksalainen Manfred Weber https://www.is.fi/haku/?query=manfred+weber on kolme isäntää: EPP:n puheenjohtajan ja pääsihteerin lisäksi puhetta johtaa kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo https://www.is.fi/haku/?query=petteri+orpo (kok).– Olen odottavainen ja innostunut. Sieltä tulee sellainen kaarti, että Suomessa ei varmaan sitten ETYK-kokouksen ole nähty niin paljon korkean tason tason poliitikkoja, Orpo luonnehti.– Ympäri Eurooppaa tulee erilaisia kulttuureita, erilaisia persoonia. Se on melkoinen perhe, joka on koolla. Euroopan suurin poliittinen voima, sillä on myös merkitystä, mitä isossa kokouksessa päätetään, Orpo totesi.

Keskustaoikeistolainen EPP lienee europarlamentin suurin ryhmä myös ensi vuoden eurovaalien jälkeen.Torstaina valittava EPP:n kärkiehdokas voi hyvin olla ensi vuonna aloittavan uuden EU-komission puheenjohtaja. Kärkiehdokkaan valinta on luonnollisesti kokouksen kohokohta.– Nyt suomalaisittain se on kaikkein kiinnostavin asia, vahvan substanssin lisäksi. Siinä on Alex mukana, Alex on tehnyt upean kampanjan ja kiertänyt kovasti ympäri Eurooppaa, Orpo kertoi.Ennakkoarvioiden mukaan Weber voittaa kärkiehdokasäänestyksessä Stubbin varsin selvin lukemin.Vaikka Stubbia ei kärkiehdokkaaksi valittaisi, kokoomus on ylpeä isäntä Euroopan veljespuolueen johtajille.sai huippukokouksen Suomeen, kun kokoomus itse viettää satavuotisjuhliaan nyt itsenäisyyspäivän kieppeillä.– Kokoomus täyttää sata vuotta, Suomi on täyttänyt sata vuotta, ollaan menossa kohti eduskuntavaaleja ja eurovaaleja. Se oli kokoomukselle tosi iso asia, että saimme tämän kokouksen tänne.– Se on meille ja Suomelle iso asia, että Euroopan politiikan ja median huomio tulee tänne ja täällä on keskeisiä politiikan toimijoita 2 000. Se on aika iso juttu, Orpo totesi.EPP:n kokouksessa ihan kaikki ei ole päivänpaistetta ja kimallusta. Kokoukseen osallistuu myös Unkarin kiistellyn Fidesz-puolueen johtaja ja maan pääministeri Viktor Orbán.– Olemme ottaneet kokoomuksena aika tiukkaa kantaa. Meillä on arvot, jolle EPP rakentuu. Jos arvot eivät maistu, silloin on ehkä syytä lähteä pois.– Mutta olemme keskustelleet Fideszin ja Orbánin kanssa, ja nyt on dialogin aika. Jos ei se johda yhteiseen näkemykseen, sitten on johtopäätösten aika, Orpo sanoi.