Syyttäjä: Netissä kaupiteltiin äitiyspakkauksia, ostajat menettivät rahansa – tavaroita ei ollut aikomustakaan toimittaa

6.11. 16:02

Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa luettiin tiistaina petossyytteet internetissä tehdyistä kaupoista.

Rahojaan menettäneitä asianomistajia on syyttäjän mukaan yli 60.



Syyttäjän mukaan netissä kaupiteltiin muun muassa äitiyspakkauksia ja matkapuhelimia. Ostajat maksoivat pankkitilille, mutta syytetyillä ei syyttäjän mukaan ollut aikomustakaan toimittaa tavaroita ostajille.



Syytettyinä on kaksi miestä ja kaksi naista. Rikokset tapahtuivat syyttäjän mukaan viime vuonna.



Käräjäoikeus on varannut jutun käsittelyyn tiistain lisäksi keskiviikon.