Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Nyt on tilaisuus loistaa

Vuonna 2004

Monet suurlähetystöt Indonesiassa ovat kieltäneet henkilökuntaansa lentämästä Susi Airin koneilla.

laskukiito meni pitkäksi ja kone päätyi kiitoradan päässä olevalle hautausmaalle. Kaksi henkilöstön jäsentä ja 25 matkustajaa menehtyi. Viikko sitten yhtiön kone syöksyi mereen. Kuolleita 189, eloonjääneitä ei yhtään.Koneen ilmanopeusmittari oli ollut rikki neljän viimeisen lennon ajan.Yhtiö tiesi, että koneessa on vika. Viranomaiset tiesivät. Silti kone sai jatkaa lentämistä.Muut yhtiön koneiden onnettomuudet eivät ole vaatineet kuolonuhreja, mutta se on johtunut hyvästä tuurista. Läheltä on liipannut.Yhtiö oli huonon lentoturvallisuutensa takia EU:n mustalla listalla vuoteen 2016 saakka. Se esti yhtiön lennot Eurooppaan.on indonesialainen Lion Air, josta tuli maailmankuulu 2013, kun sen kone laskeutui kiitoradan sijasta mereen Balilla.Lion Air haluaa kansainvälisen ilmailujärjestön IATA:n jäseneksi. Toistaiseksi se ei ole onnistunut, koska yhtiön turvallisuuskulttuuri on niin kehno.Lion Air on erittäin nopeasti kasvava lentoyhtiö.2014 lensin Indonesiassa Jakartasta Pangandaraniin pienen lentoyhtiön Susi Airin koneella. Päädyin istumaan iltaa yhtiön pilottien kanssa.Susi Air operoi pienillä koneilla eikä edes haaveile mannertenvälisistä lennoista. Eurooppaan sen olisikin turha yrittää. Yhtiön asema EU:n mustalla listalla on vakaa. Monet suurlähetystöt Indonesiassa ovat kieltäneet henkilökuntaansa lentämästä Susi Airin koneilla.Susi Airin lentäjistä lähes kaikki ovat Euroopasta tai Amerikasta, vaikka periaatteessa ulkomaalaisten osuus henkilökunnasta on määräyksissä tarkkaan rajoitettu. Indonesialaisia pilotteja ei ole tarpeeksi saatavilla.Yhtiö on jotenkin onnistunut ratkaisemaan ongelman viranomaisten kanssa. Ulkomaalaiset pilotit ovat myös selvinneet erittäin hyvin paikallisista testeistä, jotka täytyy suorittaa Indonesian virallisella kielellä bahasalla, vaikka juuri kukaan heistä ei osaa sitä yhtään.vastainen järjestö Transparency International luokittelee Indonesian erittäin korruptoituneeksi maaksi. Paikalliset asukkaat eivät ole yhtä kohteliaita.Lion Air ja Susi Air ovat kumpikin halpalentoyhtiöitä. Lentoni maksoi 16 euroa. Hintaan kuului kuljetus Pangandaranin lentokentältä kaupungin keskustaan.Lion Air kasvaa hurjaa vauhtia ja lentää jo Australiaan ja Japaniin. Pian voi olla Euroopan vuoro. Viranomaisten on syytä saman tien palauttaa Lion Air Susin seuraksi EU:n mustalle listalle.Siinä olisi erinomainen asia Suomen ajettavaksi. Kerrankin tekisimme taatusti hyvää.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.