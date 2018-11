Kotimaa

Video: Mies ohitti järkyttävällä tavalla autoja Kontiolahdella – ilmoitti syyksi omat psyykkiset ongelmansa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Oikeuden

Muiden autoilijoiden henki ja terveys oli vaarassa, kun 30-vuotias mies hurjasteli järjettömällä tavalla Kontiolahden Kajaanintiellä tämän vuoden huhtikuussa.Miehen liikennesekoilu tallentui myös toisen autoilijan kuvaamalle videolle, joka oli keskeisenä näyttönä oikeudessa. Ote samaisesta videosta on nähtävillä myös tämän artikkelin yhteydessä.Videolta näkyy, miten mies ohitti ainakin kaksi autoa pientareen puolelta, mikä oli kiellettyä. Myös miehen vauhti oli hurja.– Tallenteen perusteella voidaan arvioida (miehen) ajonopeuden olleen noin 140–150 kilometriä tunnissa, kun suurin sallittu nopeus oli rajoitettu 100 kilometriin tunnissa, oikeus kirjoittaa.– (Miehen) teon seurauksena vakavan vahinkotapahtuman vaara on ollut hyvin todennäköinen. Teko on kiistatta ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle ja terveydelle, oikeus toteaa.Mies selitteli tekoaan heikolla psyykkisellä terveydentilalla, minkä takia hän ajoi ”holtittomasti”. Selvitys miehen terveydentilasta oli hankittu kuitenkin vasta tapahtuneen jälkeen.Oikeus piti kuitenkin ”jossain määrin” uskottavana, että miehen ”tekohetken heikolla psyykkisellä terveydentilalla” oli oma vaikutuksensa tapahtumiin.mielestä miehen teko oli kuitenkin niin vaarallinen, etteivät terveydentilaan liittyneet selvitykset vaikuttaneet rangaistuksen mittaamiseen.Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi miehen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 70 päiväsakkoon, joka teki miehen tuloilla 420 euroa. Mies määrättiin myös ajokieltoon, joka päättyy 13.4.2020. Pitkää ajokieltoa puolsi se, että mies oli viimeisen viiden vuoden aikana syyllistynyt aiemminkin törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.Oikeuden viime kuussa antama tuomio on lainvoimainen.