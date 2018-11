Kotimaa

Näkökulma: Putin ja Trump uhoavat aseillaan – kuunteleeko kukaan Niinistöä Pariisissa?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Macronin rauhanveto





Niinistön jääkylmä sota

Tappavat aseet





Oikea asia, kuuleeko kukaan