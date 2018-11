Kotimaa

Yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti Pihtiputaan kolarissa – ”Tie oli ihan peilijäässä”

Keski-Suomessa Pihtiputaalla on tapahtunut kahden auton kolari Nelostiellä, kertoo päivystävä palomestari.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy