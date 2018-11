Kotimaa

Lauha ja pilvinen sää jatkuu alkuviikon

Lapissa tulee paikallisia sateita ja Pohjois-Lapissa myös jäätävä sade on mahdollista. Illalla myös maan eteläosassa voi paikoin sadella. Tuuli on suuressa osassa maata lounaanpuoleista ja kohtalaista sekä puuskaista.Päivälämpötila on maan länsiosassa 5 – 8 astetta, itäosassa 3 – 7 astetta ja Lapissa 0 - 4 astetta.Tiistaina sää on pilvinen ja enimmäkseen poutainen. Suuressa osassa maata heikot paikalliset sateet ovat mahdollisia. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lapissa lounaistuuli on paikoin kohtalaista.Päivälämpötila on maan länsiosassa 6 – 9 astetta, itäosassa 4 – 8 astetta ja Lapissa 0 - 4 astetta.Keskiviikkona sää jatkuu edelleen enimmäkseen pilvisenä. Pohjois-Lapissa pilvipeite voi rakoilla. Suuressa osassa maata voi paikoin sadella, poutaisinta on maan eteläosassa. Tuuli on heikkoa.Päivälämpötila on maan eteläosassa 8 – 10 astetta, keskiosassa 6 – 9 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 2 – 6 astetta ja Lapissa kahdesta pakkasasteesta kahteen lämpöasteeseen. Pohjois-Lapin selkeillä alueilla on viileämpää.