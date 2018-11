Kansanedustaja Jyrki Kasvi on saanut lääkärin vastaanotolla musertavia uutisia niin usein, että on jo seonnut laskuissa – elää nyt ilman munuaisia ja virtsarakkoa

Kotimaa

Kansanedustaja Jyrki Kasvi on saanut lääkärin vastaanotolla musertavia uutisia niin usein, että on jo seonnut

alkoi keväällä 2003.Kansanedustaja Jyrki Kasvi https://www.is.fi/haku/?query=jyrki+kasvi (vihr) oli juuri noussut eduskuntaan.Uunituore kansanedustaja oli ihmetellyt oireitaan, ja sai lääkäriltä pysäyttävän uutisen.– Se on se ruma viisikirjaiminen sana, alkaa ässällä. Siinä on aika ihmeissään, että mitä tämän kanssa tehdään, Kasvi kertoi.Kasvilla diagnosoitiin virtsarakonsyöpä.– Kun siitä keskusteli urologien kanssa, kaikki sanoivat, että tällä syövällä on hyvät ja huonot puolet. Hyvät puolet on se, että se on usein hoidettavissa. Huonot puolet on se, että se on herkkä uusimaan, Kasvi totesi.sai kuulla lääkäreiltä vuosien saatossa huonoja uutisia. Rakkosyöpä uusiutui niin monta kertaa, että lukema ei ole edes muistissa.– En ole pysynyt laskuissa. Kasvain höylätään pois, ja seuraavien kuukausien aikana huuhdellaan rakkoa BCG-liuoksella, joka on samaa kuin käytetään tuberkuloosirokotteessa. Se aiheuttaa voimakkaan reaktion rakossa ja immuunijärjestelmä yleensä huomaa, että täällä on syöpä, joka pitäisi hoidella, Kasvi kertoi.Kasvi ei myöskään muista, milloin häneltä poistettiin toinen munuainen.– En muista minä vuonna. Munuainen sinne, munuainen tänne. Yhdellä tulee toimeen.– Munuaisaltaassa oli samaa tautia. Se on samaa limakalvoa munuaisaltaasta virtsaputken päähän. Jotkut rakkosyövät alkavat ilmestyä muualle, ja minulle ilmestyi samaa tautia munuaisaltaaseen, Kasvi sanoi.munuainen oli jo poistettu, kun kesällä 2013 tuli taas uusia murheita. Kasville jouduttiin tekemään avanne.– Jouduttiin ottamaan rakko pois. Etukäteen pelkäsin aika paljon. Sen kanssa pystyi hyvin elämään, Kasvi kertoi.Kymmenen vuoden syöpäleikkausten jälkeen Kasvi sai viettää viisi vuotta seesteisempää sairausaikaa.Viime keväänä Kasvi kuuli ties monennenko kerran huonoja uutisia. Jäljellä olevan munuaisen munuaisaltaassa oli panuroteelisyöpä, ja leikkaus oli nyt elokuussa.– Ainoa turvallinen vaihtoehto oli ottaa koko munuainen pois, Kasvi sanoi.Kasvi elää nyt ilman rakkoa ja ilman munuaisia.Hän käy sairaalassa kolmesti viikossa dialyysihoidossa, joka kestää noin neljä ja puoli tuntia. Jonkun ajan kuluttua Kasvi pääsee kotidialyysiin.– Voin tehdä sen silloin itse, omalla aikataululla, itselleen sopivaan aikaan. Pystyisin ihan täyspäiväiseen työntekoon, Kasvi totesi.Dialyysipotilaana Kasvi, 54, on tarkalla ruokavaliolla.– Nestettä pitää rajoittaa, suolaa vähän, kaliumia vähän, fosforia vähän. Sen sijaan proteiinia pitää syödä paljon. Sanon, että minulla on vihreä dieetti: valkoista leipää ja punaista lihaa, Kasvi letkautti.

Joko syöpäkierre on ohi?

Viidentoista

– Kun ei ole rakkoa, rakkosyöpää ei voi tulla. Eikä ole munuaisia. Ei ole jäljellä sitä limakalvoa, johon se voisi tulla.– Olenko ilman syöpää? Se pitää varmistaa. Kaksi vuotta pitää olla puhdasta ennen kuin pääsee munuaissiirtojonoon, Kasvi kertoi.Kasvi elää siis ilman virtsarakkoa ja ilman munuaisia, on dialyysihoidossa – ja odottaa uutta munuaista.– Kun on suunnitelma, se antaa aika paljon. Nyt mennään kohti kotidialyysia. Avannetta en tarvitse, mutta se jätettiin odottamaan, jos ja kun saadaan varamunuainen.– On se kahden vuoden varoaika. On oltava varma, että ei ole syöpää missään silloin kun munuaissiirto tehdään. Kun saan siirtomunuaisen, menen vakiopitseriaan ja tilaan pitsan ”kaikella”,vuoden sairauskierteessä ollut Kasvi myöntää olleensa välillä kovilla.– On ollut parempia kausia, ja on ollut huonompia kausia. Kyllä se aina polvilleen lyö. Olen kerran mennyt kirjaimellisesti polvilleni, kun olen kontrollitähystyksissä nähnyt, että tauti on tullut takaisin.– Siinä joutuu taistelemaan, että ei jää sängyn pohjalle. Sieltä ei sitten nouse, Kasvi kuvaili.Kasvi kertoi syöpätarinansa ensin Seura-lehdelle.