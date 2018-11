Kotimaa

Karannutta kakadua piiritetään Itä-Helsingissä – lajitoveri huutelee ylös puuhun antautumiskehotuksia

Helsingissä on parhaillaan käynnissä kakadujahti.Roihuvuorelaiselta alan harrastajamieheltä sunnuntaina alkuillasta karannut kakadu on saatu paikallistettua lähelle Abraham Wetterin tien koirapuistoa.– Se on 15 metrin korkeudessa oksalla, kerrotaan Helsingin pelastuslaitoksen eläinpelastusyksiköstä.– Yritämme houkutella sen alas ja tutkimme, voiko pelastuskalustoa käyttää.Yksi vaihtoehto on tikapuustollinen operaatio, jolla päästään ylös puuhun.Juuri nyt paikalla on sopimuspalokunnan yksikkö sekä kakadun omistaja ja hänen toinen kakadunsa, joka yrittää suostutella karannutta kakadua antautumaan.– Se toinen huutelee tai rääkyy sinne ylös puuhun, mutta tämä toinen ei ole ainakaan vielä ottanut kuuleviin korviinsakaan, eläinpelastusyksiköstä kerrotaan.Kakadu on ilmeisesti pakomatkansa aikana liikkunut myös Tammisalossa. Se karkasi avoimesta ikkunasta käyttäen hyväksi oikeuttaan liikkua vapaasti huoneistossa.Toinen kakadu oli häkissä.– Hankala tilanne. Tässä ilmastossa se ei pärjää kauaa, ja varikset ja harakat hoitavat sen helposti päiviltä, eläinpelastusyksiköstä esitetään alustava skenaario.Kakaduihin kuuluu 8 kakadu-sukua ja 21 kakadunsukuista lajia. Vielä ei tiedetä, mitä lajia tai sukua karannut kakadu edustaa. Kakadujen alkukoti löytyy Australiasta ja Filippiineiltä. Kaikista papukaijoista kakaduja pidetään parhaina kävelijöinä.