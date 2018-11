Kotimaa

Rattijuopumuksesta epäillyn miehen kulkuvälineestä löytyi sinne kuulumatonta omaisuutta – Poliisi pyytää ihmisiä tarkastamaan autonsa 4.11. 13:27

Poliisi kertoi perjantaina, että se otti kiinni rattijuopumuksesta epäillyn miehen, jonka autosta löytyi anastettua omaisuutta. Poliisi tiedotti sunnuntaina, että kiinniotettu mies on edelleen pidätettynä.



Poliisin mukaan omaisuutta on anastettu Helsingin Alppilan Aleksis Kiven kadun loppupäähän pysäköidyistä autoista.



Poliisi kehottaa alueen autoilijoita tarkastamaan, onko omasta autosta viety omaisuutta. Jos autoon on murtauduttu, asiasta tulisi tehdä henkilökohtainen rikosilmoitus Pasilan poliisiasemalle. Poliisin Pasilan palvelupäivystys osoitteessa Pasilanraitio 13 on avoinna joka päivä kello 8–16.