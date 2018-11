NHL-tähdet aiheuttivat siipibuumin: Wingsit loppuivat, Janne lähti kiireellä hakemaan 360 kilon satsia Tampereelta

Kotimaa

NHL-tähdet aiheuttivat siipibuumin: Wingsit loppuivat, Janne lähti kiireellä hakemaan 360 kilon satsia Tampere

https://www.is.fi/nhl/art-2000005883528.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/nhl/art-2000005887691.html

https://www.is.fi/nhl/art-2000005883079.html