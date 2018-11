Kotimaa

”Poikajoukko potki ja löi” – poliisi tutkii: muuttuiko ala-asteen Halloween-disko painajaiseksi?

Poliisi tutkii, mitä tapahtui Helsingissä sijaitsevan ala-asteen Halloween-diskossa viime tiistaina.Ala-asteen vanhempainyhdistyksen viime tiistaina järjestämä disko on poikinut kaksi rikosilmoitusta. Helsingin poliisista vahvistetaan, että rikosilmoitus on tehty. IS ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnasta vastaavaa poliisia kommentoimaan asiaa tarkemmin.– Jotain siellä on tapahtunut, sanoo ala-asteen rehtori IS:lle.Hän on kuitenkin hyvin varovainen ottamaan kantaa, mitä on tapahtunut.– Antaa poliisin nyt tutkia.Diskon järjestämis- ja valvontavastuu oli vanhempainyhdistyksellä, ei koululla.– Koulun iltavahtimestarin mukaan ilta oli ollut yleisesti ottaen rauhallinen ja saimme viestejä, että siellä oli ollut kivaa, rehtori kertoo.– Surullista, että kun haluttiin järjestää jotain mukavaa, tuli paha kaiku.Erään vanhemman mukaan sisään diskoon tuli ”rähinämielessä” kuuden pojan porukka, joista neljä oli koulun oppilaita ja kaksi toisesta koulusta. Toinen ulkopuolisista olisi ollut seiskaluokkalainen, kun ala-asteen vanhimmat ovat kuudesluokkalaisia eli 11–12-vuotiaita.– He ovat käyneet sattumanvaraisesti useamman yksittäisen lapsen kimppuun, vanhempi kertoo. Yhtä lasta olisi potkittu selkään ja lyöty päähän. Kaksi rähinöitsijää olisi ollut yhtä aikaa yhden lapsen kimpussa.Toisen vanhemman mukaan ”kuuden hengen poikajoukko potki ja löi” ja lapset pelkäävät nyt kyseistä ”jengiä”.Diskossa oli yksi valvoja ovella ja lisää sisällä, mutta ei kuitenkaan niin montaa, että keskellä salia tapahtuneeksi kerrotut hyökkäykset olisi nähty.Rehtorin käsityksen mukaan yhtään aikuissilminnäkijää ei ole löytynyt. Salissa ei ole myöskään valvontakameraa.Koulu on jo puhuttanut diskossa olleita oppilaita.– Jonkinlaista kuvaa olemme saaneet tapahtumista ja joitakin (tekijöiden) nimiä lapset ovat meille kertoneet. Annan ne pyydettäessä poliisille, rehtori sanoo.Rehtori ei usko, että diskoon olisi tunkeutunut jokin tietty, aluetta vaivaava ”jengi”.– En lähde spekuloimaan (tekijöistä) koska tässä on nyt monenlaisia mielikuvia siitä, että mitä on tapahtunut. Poliisi selvittää.Rehtori kertoo koulussa pohditun jo tulevaisuutta.– Selvitämme nyt prosessejamme. Pidetäänkö koululla enää diskoja ja onko mukana koulun henkilöstöä (valvomassa). Siinä kun on se ristiriita, että jos siellä on koulun henkilöstöä, se lasketaan koulun tilaisuudeksi.Rehtorin mukaan on ollut kausia, jolloin diskoja ei ole pidetty.