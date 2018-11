Kotimaa

Luvassa tänään ja ensi viikolla: paksua tasaista harmautta

Tukevan harmaa taivas, tihkusadetta.

Taivaankansi on tänään tukevan pilvipeitteen verhoama ja lämpötilat pysyttelevät verrattain korkeina suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen mukaan päivä on maan etelä- ja keskiosissa poutainen tai korkeintaan sataa tihuttaen. Käsivarren Lapissa voi sataa lunta.



Lämpötila nousee eteläisessä Suomessa vajaaseen kymmeneen asteeseen. Lapissa on viileämpää, ja lämpötila putoaa paikoin nollan tuntumaan.



Ilmatieteen laitoksen mukaan leuto ja pilvinen sää jatkuu ensi viikon loppupuolelle asti.







