Kotimaa

Pikkupoika ”läpsi uutta telkkaria”, isällä löi yli – toistuvat teot alkoivat paljastua päiväkodin eteisessä

Oikeus katsoi miehen tukistaneen tapahtuma-aikaan 3–4-vuotiasta poikaansa useita kertoja runsaan vuoden ajan viime vuoden alusta alkaen.Tuomio perustui pääasiassa pojan kertomukseen. Kertomus sai tukea perhepäivähoitajalta, joka joutui todistamaan isän väkivaltaisuutta tämän vuoden helmikuussa.Isä oli tuomassa poikaa hoitoon kello 11 aikaan oltuaan yön töissä. Perhepäivähoitaja oli huomannut, että eteiseen tulleiden isän ja pojan välit olivat kireät.Tilanne kärjistyi, kun poika kompuroi ja kaatoi samalla tavaroita nurin. Perhepäivähoitajan mukaan isä nappasi pojasta kiinni ja tukisti häntä. Pojalla oli tukistaessa vielä pipo päässä.Oikeudessa perhepäivähoitaja kertoi, että isä oli tarttunut poikaansa kädellä kasvoista kiinni. Pojan kasvot olivat puristuneina isän peukalon ja muiden sormien välissä. Poika oli sanonut, että häntä sattuu.Hoitajan mukaan tilanne kesti muutaman minuutin ajan.Isän lähdettyä poika oli kiukkuinen ja kaipasi sylittelyä ja lohdutusta. Lisäksi hän vaikutti hämmentyneeltä ja ärtyneeltä.– Vaikka mummo aina kieltää, niin isi silti aina tukistaa, poika oli sanonut hoitajan sylissä.Hoitaja keskusteli tapahtuneesta esimiehensä kanssa ja teki asiasta ilmoituksen lastensuojeluun.Syyttäjän mukaan poika oli myöhemmin esitutkinnassa kertonut, että hänellä on kotona kiva olla, mutta että ”isä on vähän ärsyyntynyt”. Poika arveli, että hänen pahat tekonsa olivat ärsyttäneet isää.Pojan mukaan isä tukistaa häntä ollessaan ärsyyntynyt. Tukistamisia oli tapahtunut pojan mukaan viidesti.Isä myönsi oikeudessa tukistaneensa poikaansa, koska hän ”ei ole totellut mitään muita kieltoja tai käskyjä, ja tukistaminen on ollut viimeinen keino saada lapsi uskomaan”. Tukistamiset ovat tapahtuneet esimerkiksi silloin kun ”poika on repinyt koiraa hännästä tai läpsinyt uutta telkkaria”.Isän mukaan tukistamiset tapahtuivat aina syystä ja samalla lapsen oman turvallisuuden vuoksi.Perhepäivähoidossa tapahtuneen taustalla oli isän mukaan väsymys yövuoron jälkeen. Isä oli ollut polvillaan riisumassa poikansa ulkovaatteita. Isä väitti asettaneensa vain kätensä pojan poskelle, jotta saisi tähän katsekontaktin ja pojan kuuntelemaan.Vaikka isä ei aiheuttanut pojalle ruumiinvammoja, katsoi oikeus isän syyllistyneen pahoinpitelyyn. Oikeus korosti, että lapsen tulisi voida luottaa isäänsä ja saada tältä ymmärrystä, tukea ja hellyyttä.Rangaistukseksi tuomittiin 25 päiväsakkoon, josta tuli maksettavaa 475 euroa. Lisäksi isän täytyy maksaa pojalleen 300 euroa vahingonkorvauksia.Kun mukaan lasketaan rikosuhrimaksu ja todistelukustannukset, isän lasku nousi noin 960 euroon.