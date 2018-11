Lohduttomat kuvat Hollolan onnettomuuspaikalta: Miehen epäillään pakottaneen vaimonsa autoon ja ajaneen tahallaan päin rekkaa

Kotimaa

Lohduttomat kuvat Hollolan onnettomuuspaikalta: Miehen epäillään pakottaneen vaimonsa autoon ja ajaneen tahall









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtatien laidassa on jäljellä vain maahan jääneet jäljet ja kaksi kynttilää muistuttamassa keskiviikkona tapahtuneesta onnettomuudesta Hollolassa.Onnettomuuspaikka on raivattu, mutta maa on ajoneuvon voimasta rutussa. Maa-aineksen seasta erottuu myös pieniä autosta irronneita palasia.Poliisi tiedotti torstaina tutkivansa kuolonkolaria tappona. Tutkinnan perusteella henkilöautoa kuljettaneen miehen epäillään tietoisesti ajaneen vastaan tullutta rekkaa päin.Kolarissa kuoli henkilöautoa ajaneen miehen lisäksi hänen aviopuolisonsa. Poliisin käsityksen mukaan nainen oli kyydissä vasten tahtoaan, sillä mies oli pakottanut hänet autoon aiemmin. Pariskunnalta jäi kaksi alaikäistä lasta.Asiaa tutkitaan tappona ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.Onnettomuus tapahtui keskiviikkoiltapäivänä valtatie 12:lla Kukonhovin kohdalla, kun kuorma-auto ja henkilöauto törmäsivät. Tampereen suunnasta tulleen rekan kuljettaja väisti henkilöautoa, minkä seurauksena rekka kaatui kyljelleen ojaan. Rekan kuljettaja loukkaantui, mutta pääsi omin voimin ohjaamosta.