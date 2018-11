Tänään jaossa 90 miljoonan megapotti: Kannattaako Eurojackpot-riviin ruksata 40 ja 33? Tilastot paljastavat ”onnennumerot”

Kotimaa

Mielitkö seuraavaksi Suomen Eurojackpot-voittajaksi? Siinä tapauksessa kannattanee vilkaista omaa numeroriviä tarkasti, verrata sitä arvottuihin numeroihin ja viilata sitä tilastojen valossa. Jos tilastoihin on uskominen, numero 48 kannattaa pistää vaihtoon heti ensimmäisenä. Se on kaikista harvimmin arvonnoissa esiintynyt luku seitsemän prosentin osuudellaan.Tänä iltana haetaan voittajaa Eurojackpotin suurimmalle mahdolliselle potille, 90 miljoonalle. Viime viikon arvonnassa Suomeen osui kaksi 5+0 -tulosta, joilla kumpainenkin pokkasi 121 221 euroa. Täysosumaa ei löytynyt.Eurojackpotin onnekkaimmat luvut ovat tilastojen mukaan 40 ja 33, joiden osuus on arvonnoissa on 13 prosenttia. 12 prosentin osuuteen yltävät numerot 18, 19, 16, 7, 25, 14 ja 46. Keskimäärin numeroiden pitäisi osua riviin kerran kymmenessä arvonnassa.Viime perjantain Eurojackpot-rivistä löytyivätkin yllä mainituista onnennumeroista numerot 18, 19 ja 33.Viiden numeron lisäksi pelaajalla on kaksi tähtinumeroa väliltä 1–10. Näistä onnekkaimmat ovat olleet numerot 5 ja 3, joiden osuus arvonnoissa on ollut 23 prosenttia. Kehnoin tähtinumero sen sijaan on ollut 10, jonka osuus on 16 prosenttia. Laskennallisesti kunkin tähtinumeron tulisi vierähtää rivin jatkeeksi kerran viidessä arvonnassa. 10 oli kuitenkin toinen viime viikon tähtinumeroista.Pelaajat valitsevat melko turvallisia, pieniä lukuja sarjoihinsa. Viime kierroksella itse valituissa riveissä esiintyivät eniten numerot 9, 11, 8, 10, 7 ja 27. Suosituin tähtinumero oli numero 3. Nämä luvut eivät kerro koko totuutta kaikista pelatuista riveistä, sillä noin puolet peleistä on koneen arpomia pikapelejä.Veikkauksen mukaan moni itse pelirivinsä koostava käyttää merkkipäiviä riviensä runkona, minkä vuoksi kalenterikuukauden numeroiden pelaaminen korostuu. Siksi 31:tä suuremmat numerot eivät ole yleisiä itse tehdyissä riveissä.Suomeen on tähän mennessä tullut 14 Eurojackpotin päävoittoa, joista osa on jakautunut useamman henkilön porukoille. Yli miljoonan euron voittoja on tullut 25 kappaletta, ja kaiken kaikkiaan voittoina on tullut yli 950 miljoonaa euroa.Suurin päävoitto osui Suomeen hiljattain, kun pelin kuudennella kierroksella viiden hengen porukka pokkasi Loimaalla 90 miljoonan potin. Toiseksi suurin päävoitto, 87 miljoonaa, meni kolmen osuuden porukalle Tampereelle viime vuonna.5+1-voitoillakin voi rapsahtaa suuret summat, sillä Suomeen tulleista 5+1 -voitoista 11 kappaletta on ollut yli miljoonan euron arvoisia. Näistä suurin, 4,1 miljoonan voitto meni Haminaan vuonna 2016.