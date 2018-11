Kotimaa

Moni pitää tiistain vaaleja tärkeimpinä koskaan – tämän takia yhdysvaltalaiset käyvät kuumina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Alla olevalla videolla selitetään, mistä kongressivaaleissa on kysymys.

Tästä syystä ihmiset tulevat nyt äänestämään, he haluavat ottaa maan takaisin.









Jos hän on rasisti, niin miksi mustaihoisten ja muidenkin työllisyys on niin korkealla?









Nämä ovat tärkeimmän vaalit, joissa olen äänestänyt, kun demokraatit puhuvat esimerkiksi sosialismista. Se ei kuulu Amerikkaan.