Hollolan Salpakankaan koulua riivaa raivoisa norovirus – yli 70 oppilasta sairaana, oksentelua ruokalassa ja käytävillä

Hollolan Salpakankaan koulua riivaa raivoisa norovirus – yli 70 oppilasta sairaana, oksentelua ruokalassa ja k

Salpakankaan

Oksentelua käytävillä ja ruokalassa – torstaina poissa 66 oppilasta

Noroviruksen

Näin ehkäiset norovirusta – ovenkahvat riskialttiita

