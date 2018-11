Kotimaa

Sateet lähestyvät – sää poutaantuu sunnuntaiksi

Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa sataa yleisesti. Aivan lännessä sataa kuitenkin vähemmän kuin Uudellamaalla ja idässä. Pohjois-Karjalaan, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle sade saapuu myöhemmin. Lapissa pilvistyy, mutta on poutaa.Vain aivan lounaassa päivälämpötila on joitain asteita tavanomaista korkeampi, sen sijaan yö on huomattavan lauha.Yöllä sataa pohjoisessa, Lapissa laajalti jäätävästi. Lauantaina iltapäivällä Pohjois-Lapissa sataa edelleen jatkuvimmin. Muuten Suomen yli itään liikkuu vesisateita. Iltapuolella lännessä on jo poutaa ja selkeämpää. Lännenpuoleinen ilmavirtaus on melko voimakas.Sunnuntaiaamuksi tuuli heikkenee ja sää selkenee monin paikoin. Päivällä lounaistuuli voimistuu ja pilvisyys on laajalti runsasta, sää enimmäkseen poutainen.Lauantaina Italian ja Alppien tienoilla tulee edelleen paikoin runsaita kuurosateita. Puolasta väistyy sade koilliseen. Brittein saarille leviää sade luoteesta. Vuodenaikaan nähden lämpimin ilmamassa on Romaniassa ja Ukrainassa.