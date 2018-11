Kotimaa

Ihminen menehtyi jäätyään Helsingin Oulunkylässä junan alle – junaliikenteeseen myöhästymisiä ja peruuntumisia

Helsingin poliisi sai perjantaiaamuna kello 4.40 ilmoituksen Oulunkylän rautatieaseman läheisyydessä tapahtuneesta onnettomuudesta.– Henkilö on jäänyt junan alle ja menehtynyt, Helsingin poliisista kerrotaan.Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tarkempia tietoja.viestinnästä kerrotaan, että onnettomuudesta oli merkittävät vaikutukset aamun lähijunaliikenteeseen.Lähijunaliikenteen vuoroista peruttiin varhain perjantaiaamuna noin kymmenkunta vuoroa. Liikenne oli täysin keskeytettynä noin 45 minuutin ajan.VR:n mukaan liikenne on tällä hetkellä tasaantunut, mutta onnettomuudella on yhä heijastuksia aamun lähijunaliikenteeseen.– Voi olla, että joitain peruuntumisia ja myöhästymisiä vielä tulee. Liikenne kuitenkin palautuu arviolta noin kello kahdeksaan mennessä normaaliksi.