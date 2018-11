Kotimaa

Aaro Veli Väinämö on ehdolla vuoden nimeksi – kisassa mukana myös kauppakeskus ja vantaalainen paikallislehti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finalisteina myös itähelsinkiläinen kauppakeskus ja vantaalainen paikallislehti