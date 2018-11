Hannu Riihimäki kävi vain kansakoulun – hoksasi tarttua bisnekseen, jossa raaka-aine ei lopu ja tienasi 950 000 euroa

Kotimaa

Hannu Riihimäki kävi vain kansakoulun – hoksasi tarttua bisnekseen, jossa raaka-aine ei lopu ja tienasi 950 00

Kaikki maksaa eikä niitä ilman verotuloja voida hoitaa. Siitä pitää huolehtia jatkossakin.