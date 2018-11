Kotimaa

Näin tienaavat tv:stä tutut meteorologit – tulokuningas Visa Salojärvi raataa eläkkeelläkin

Nimi Kuvaus Ansio­tulo Pääoma­tulo Borgström Anne Ylen meteorologi 58 774 4 829 Föhr Juha Forecan meteorologi 53 092 0 Hellinen Toni Ylen meteorologi 54 841 0 Huutonen Matti Ylen meteorologi 59 694 0 Jokela Aleksi MTV3:n ja Forecan meteorologi 67 720 2 913 Kotakorpi Kerttu Ylen meteorologi 49 911 6 002 Manninen Miina MTV3:n ja Forecan meteorologi Mannonen Mette MTV3:n ja Forecan meteorologi 48 513 0 Mäntykannas Markus MTV3:n ja Forecan meteorologi 72 283 1 791 Paasonen Seija Ylen meteorologi 43 797 2 Pekka Niska MTV3:n ja Forecan meteorologi Pouta Pekka MTV3:n ja Forecan meteorologi 77 563 62 Rintaniemi Liisa MTV3:n ja Forecan meteorologi 67 424 0 Salojärvi Visa Pentti meteorologi 123 098 0

Pouta urakoi aamulla









