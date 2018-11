Kotimaa

Bisquitin kolumni: Arki ja tunteet

Niin

Sakraalipuolella julkisen vallan hellään sylihoitoon on päässyt viime vuosina vain yksi partainen profeetta.

, ehkä juuri tuo Amerikasta apinoitu ontto kurpitsa on oikea symboli sille kohtaa vuodenkiertoa, jota Helsingin Yliopiston ikonisen keltaisessa almanakassa nimitettiin aikoinaan Pyhien miesten päiväksi.Niin uskomattomalta kuin se nykykatsannossa kuulostaakin, Suomessa on todella joskus eletty aikaa, kun pyhästä ja miehestä on voitu puhua luontevasti samassa yhteydessä.Tänä päivänä jo pelkkä pyhästä puhuminen on ongelmallista. Ei tahdo löytyä tahoa, jolla olisi valta ja voima sanoa, mikä on tai mitä maassa tulisi pitää pyhänä. Paitsi tietysti pitää kaupat auki, mutta se menee hieman ohi alkuperäisestä kysymyksestä.Vaikkei yksiselitteistä tietoa pyhyydestä ole käsillä, osviittaa voi saada tarkastelemalla mitkä asiat nauttivat valtiovallan erityistä turvaa.Esimerkiksi jumalanpilkasta maassa ei ole kuritettu vuosikymmeniin, ja niistäkin harvoista rapsuista on myöhemmin armahdettu.Sakraalipuolella julkisen vallan hellään sylihoitoon on päässyt viime vuosina vain yksi partainen profeetta.Nyt täytyy sitten asettaa sanansa varovaisemmin.Juttu on nimittäin niin, että vaikka se kaakattaa kuin ankka, kävelee kuin ankka ja näyttää ankalta, kotimaisesta korkeimmasta oikeudesta voi hyvinkin tulla päätös, ettet saa sanoa sitä ankaksi.Juuri näin köpelösti kävi tietylle julkisuuden toimijalle. Oli erehtynyt kuvaamaan partaista profeettaa henkilöksi, jota dokumentoidun läheishistoriansa valossa ei todennäköisesti löytäisi mummotunnelista.Sakot tuli.Okei, okei. Eihän siinä keltaisessa almanakassa sen mainitun päivän kohdalla mitään pyhiä lukenut!Toki paikalta löytyivät sekä miehet että päivä sopivasti pätkittyinä, mutta siihen miesten eteen oli painettu ytimekkäästi että Pyh.Oli siinä allakka kerrankin edellä aikaansa! Nykypäivän todellisuudessa tuo ”pyh” näyttäytyy jopa profetiana (parrattomana).Kukkien ja mehiläisten aika on historiaa. Tämän päivän isät ovat vallan toisenlaisen valistustehtävän edessä:”Poikani, kunpa tietäisit, miten pienellä hästägillä tätä maailmaa hallitaan.”Hästägin jäljet johtavat samaan luvattuun maahan, joka on lahjoittanut meille onton kurpitsan.Pyhäin miesten päivän muistoa kunnioittaen päätämme riveihin taistelulaulusta #Metoottamisen ylistys.Opi perusasiat!Meille, joiden aika on tullut,mikään ei ole liian aikaista.Opi kaikki aakkoset,opi edes HLBTIQ, jne.Se ei riitä,mutta pääset sillä alkuun.Opi oletettu seminaarissa.Opi oletettu paternaatissa.Opi oletettu A-studiossa.Mitä itse et muista, paljasta.Mitä itse et tiedä, pöyristy.Miksi tämä on näin?Älä usko järkipuheisiin.Sinun täytyy tarttua ”johtoon”!