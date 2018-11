Kotimaa

Kolumni: Poliittinen lakkoliike vetää henkeä – onko syy vaikeuksiin sittenkin yhteinen?

Poliittista

Sopimuksissa oli myös työnantajaliittojen johtajien allekirjoitukset.

Yrittäjien varastossa on kuitenkin vain noin 100 000 ääntä, kun palkansaajia on yli kaksi miljoonaa.