Kotimaa

Verotilasto osoittaa erikoisen piirteen: rikkaat rikastuvat ja köyhät... rikastuvat

Veroja vuonna 2017 maksaneiden henkilöiden jakauma ja muutos edellisestä vuodesta:

Tuloluokka, € Lukumäärä Muutos 0–4999 524 568 -0,7 % 5000–9999 463 531 +0,2 % 10000–14999 561 227 -2,8 % 15000–19999 519 918 -0,1 % 20000–24999 474 415 +1,4 % 25000–34999 897 516 +1,0 % 35000–54999 907 295 +1,8 % 55000–74999 270 936 +3,7 % 75000–99999 108 058 +4,1 % 100000–149999 56 844 +3,9 % 150000–299999 23 168 +7,8 % 300000– 6 378 +18,9 % Yhteensä 4 813 854 +0,6 %

